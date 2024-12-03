sonyazhytkova .3 декабря, 2024 12

Менше ніж за тиждень після подання позову через "жахливі умови" утримання на острові Райкерс, 72-річного колишнього впливового продюсера терміново госпіталізували до лікарні Bellevue на Манхеттені через критичні результати аналізів крові, що потребували негайного медичного втручання.

"Гарві Вайнштейн, який страждає на низку серйозних захворювань, зокрема лейкемію, недоотримує належної медичної допомоги. Його умови утримання є нелюдськими, а ситуація вважається медичною халатністю та порушенням його конституційних прав", – заявив адвокат Імран Х. Ансарі. За його словами, Вайнштейн залишатиметься у лікарні до стабілізації стану.

Це вже третій випадок госпіталізації продюсера за кілька місяців: у липні він лікувався від Covid-19 та пневмонії, а у вересні ледь не помер після операції на серці. Наприкінці жовтня йому поставили діагноз — рак кісткового мозку.

Попри серйозні проблеми зі здоров’ям та численні судові процеси, Вайнштейн продовжує боротися за свої права. Його позов проти влади Нью-Йорка, у якому він вимагає компенсацію в 5 мільйонів доларів, може змінити умови утримання в’язнів у місті. Тим часом він очікує на повторний судовий процес у Нью-Йорку, який має відбутися наступного року.

Джерело: Deadline