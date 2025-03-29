sonyazhytkova .29 марта, 2025 6

Анімаційна сатира "Критик", створена сценаристами "Сімпсонів" Елом Джином та Майком Рейссом, свого часу стала культовою. Головного героя озвучував Джон Ловіц, і тепер він палко лобіює її повернення.

Екс-зірка SNL заявив, що бореться за перезапуск серіалу вже багато років, і нарешті Ел Джин готовий приєднатися до цієї ініціативи.

"Фанати 'Критика'! Ви постійно кажете, що хочете його повернення. Я намагався зробити це роками! І ось – творець Ел Джин теж за! Але нам потрібна ваша допомога! Лайкайте цей пост, поширюйте інформацію! Покажемо студії, скільки людей хоче повернення шоу!", – написав Ловіц у соцмережах.

У серіалі Джон Ловіц озвучував Джея Шермана – 36-річного нью-йоркського кінокритика з власним шоу Coming Attractions. На роботі він цинічний, різкий і претензійний, а вдома – невпевнений у собі інтелектуал. Серед інших персонажів – його син Мартін, колишня дружина Ардет, прийомні батьки та їхня донька Марго.

Шоу пережило непросту долю: після першого сезону ABC закрило його, а Fox дав йому ще один шанс. Загалом вийшло 23 епізоди.

Найбільше "Критик" запам’ятався гучним кросовером із "Сімпсонами". В епізоді "A Star Is Burns", що вийшов у 1995 році, Джей Шерман разом із Гомером та Мардж оцінював фільми на фестивалі в Спрінґфілді.

Тепер, здається, у фанатів є шанс побачити нові пригоди Шермана. Але чи почують студії заклики Ловіца? Або ж "Цей серіал – повний провал!" – як сказав би сам Критик?

Джерело: Deadline