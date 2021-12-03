Анастасия Лях .3 декабря, 2021 4

Странное решение приняла студия Marvel. Она проведет серию пресс-показов нового фильма о Спайдермене, однако покажет прессе лишь треть от целого фильма. Об этом стало известно из Твиттера.

Первые пресс-показы стартовали уже сегодня, 3 декабря (речь в первую очередь об американской прессе, так как журналисты и критики других стран увидят картину значительно позже). Но хронометраж этих показов составляет лишь сорок минут, тогда как весь фильм длится два с половиной часа. Полностью «Нет пути домой» можно будет посмотреть лишь после 13 декабря, когда состоится официальная мировая премьера в Лос-Анджелесе .

Решение сильно урезать хронометраж связано с тем, что после пресс-показов «Вечных» в Сети появилось множество спойлеров, источником которых были журналисты, первыми посмотревшие фантастический эпик Хлои Чжао.