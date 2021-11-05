Анастасия Лях .5 ноября, 2021 5

На фото: Райан Рейнольдс, Галь Гадот и Дуэйн Джонсон в фильме "Красное уведомление"

Американские критики посмотрели комедийный экшен «Красное уведомление» с участием Галь Гадот, Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса. Большинству рецензентов фильм не понравился.

Кто-то написал, что трюки и твисты бомбардируют зрителя с такой скоростью, что очень быстро начинают утомлять. Кто-то — что ожидал большего остроумия и сексуальности. Кто-то — что «Красное уведомление» блестит, как глянцевая обложка, но пустой внутри. А кто-то и вовсе назвал картину неудачной пародией на голливудский боевик.

Напомним, по сюжету бывалый и суровый агент Интерпола идет по следу самого разыскиваемого и неуловимого международного преступника, который специализируется на краже произведений искусства. 12 ноября фильм выйдет на стриминге Netflix.