Анастасия Лях .12 марта, 2020 7

В Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ игрового ремейка диснеевского мультфильма «Мулан». Критики, побывавшие на премьере, поделились впечатлениями, пишет The Hollywood Reporter.

Преимущественно фильм получил теплые и даже восторженные отзывы. Рецензенты отмечают, что лента существенно отличается от анимационного оригинала, и это ей на пользу, что она не столько ремейк, сколько самостоятельный проект с некоторыми отсылками к первоисточнику.

Также пресса пишет, что это самый зрелый диснеевский фильм, смешной, душевный, динамичный, волнующий, эффектный, эпичный, с потрясающими декорациями и боевой хореографией. Другие сочли, что это лучший диснеевский ремейк со времен «Золушки». И все в один голос хвалят исполнительницу главной роли Лю Ифэй.

Напомним, украинский прокат «Мулан» запланирован на 26 марта, однако теперь в связи с карантинным режимом и закрытием кинотеатров неизвестно, выйдет ли картина согласно графику.