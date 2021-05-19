На агрегаторе Rotten Tomatoes появились первые рецензии на «Тихое место 2», и они исключительно положительные и даже восторженные.
В настоящее время рейтинг фильма среди профессиональных рецензентов составляет 90%. Критики пишут, что режиссура Джона Красински стала более зрелой, уверенной и искусной; что история получилась еще более захватывающей, чем оригинал; что вселенная стала не только шире, но и глубже; и что смотреть картину необходимо именно на большом экране.
Напомним, сиквел нашумевшего хоррора с Эмили Блант, где человечество практически вымерло
Украинский прокат долгожданного продолжения стартует 27 мая.