sonyazhytkova .9 апреля, 2025 7

Здавалося б, надії на продовження горору "Щасливий день смерті" остаточно згасли, але режисер Крістофер Лендон та акторка Джесіка Рот офіційно підтвердили роботу над сиквелом.



Під час нещодавнього спецпоказу "Щасливого дня смерті" та його продовження "Щасливий день смерті 2" в American Cinematheque, головна героїня Джесіка Рот зробила несподівану заяву:

"Третя частина офіційно рухається вперед".

Режисер, який був поруч, додав коротко, але однозначно:

"Так, ми запускаємо третій фільм".

Перша стрічка 2017 року стала справжнім проривом у жанрі молодіжного слешера: історія студентки, яка застрягла в смертельному часовому кільці, змусила глядачів одночасно жахатися і сміятись. А моторошна маска немовляти швидко стала іконою горор-попкультури. Сиквел, випущений у 2019-му, хоч і розділив критиків, але фінансово знову виявився успішним.

Протягом шести років фанати сподівались на повернення. Лендон то натякав, то заперечував можливість триквелу, зазначаючи, що все залежить від студії Blumhouse. Були чутки навіть про мінісеріал замість повноцінного фільму. Але тепер усе змінилося.

Отже, нова таємниця, жах і моторошна дитяча маска — усе це чекає нас у довгоочікуваній третій частині культового слешера.

Джерело: Gamesradar