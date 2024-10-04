sonyazhytkova .4 октября, 2024 8

Трейлер фільму "Carved" перетворює Ніч Геллоувіну на справжній кошмар. Прем'єра стрічки відбудеться 21 жовтня 2024 року на Hulu..

Коли молода драматургиня, охоплена смутком, разом із молодшим братом та випадковою групою виживших потрапляє в історичне селище на ніч Хелловіну, їм доводиться зібратися разом, щоб протистояти безжальній атаці розумного та мстивого гарбуза.

Режисером фільму виступає Джастін Хардінг, який адаптував сценарій на основі свого однойменного короткометражного фільму, що був представлений у програмі Huluween Film Fest. У співпраці зі сценаристкою Шеріл Майер він розробив повнометражну версію. Фільм "Carved" став частиною першої програми жахів WorthenBrooks у партнерстві з Hulu Originals, обіцяючи глядачам справжнє занурення в атмосферу страху та напруги.

Джерело: Мovieweb