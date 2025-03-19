sonyazhytkova .19 марта, 2025 2

Стати ідеальною — ось що стає метою героїні нового фільму жахів, де вона готова йти на будь-які жертви. Ця стрічка, що поєднує елементи класичної казки з моторошним стилем Девіда Кроненберга, презентувала перший офіційний трейлер, обіцяючи глядачам незабутній досвід.

Режисерка та сценаристка норвежка Емілі Бліхфельдт створила незабутній фільм жахів, а головну роль виконала Леа Мірен.

"The Ugly Stepsister" переносить нас у світ, де зведена сестра Попелюшки, Ельвіра, зазнає щоденних принижень через свою "некрасивість" — хоча для неї це просто ще одна мотивація. Вона готова йти на все, щоб стати привабливішою за свою сестру і завоювати серце принца. Але шлях до краси для Ельвіри обертається кошмаром: у трейлері ми бачимо криваві пластичні операції, моторошні шви на обличчі та навіть те, як дівчина відрубує частину своєї стопи, щоб втиснутися в легендарний кришталевий черевик. Всі ці жахи — лише початок її нестримного прагнення до досконалості.

Фільм шокував глядачів ще на прем’єрі на Sundance 2024: за словами очевидців, одна з глядачок не витримала і відвернулася від екрану, коли її охопила хвиля огиди. Проте критики одноголосно в захваті: на Rotten Tomatoes стрічка здобула майже ідеальні 97%.

"The Ugly Stepsister" — це не просто фільм, а досвід, що залишає враження надовго. Він стане доступним для перегляду на стримінговому сервісі Shudder вже цієї весни.

Джерело: Gamesradar