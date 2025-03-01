sonyazhytkova .1 марта, 2025 5

Маркетологи знову перевершили себе у просуванні фільмів жахів! Команда стрічки "Мавпа" організувала моторошний PR-ход, від якого мурашки біжать по шкірі: Голлівудом курсував автобус із відрубаними головами чирлідерок.

Студія Neon, що випускає новий фільм Осгуда Перкінса, відомого за "Довгонігом", вирішила нестандартно відзначити вихід стрічки. Вулицями Лос-Анджелеса проїхав шкільний автобус, за кермом якого сидів жахливий персонаж – іграшкова мавпа. Усередині – моторошні "пасажири": макети обезголовлених чирлідерок. Такий хід є прямим відсиланням до однієї з найстрашніших сцен фільму, подробиць якої ми розкривати не будемо – хай атмосфера таємничості збережеться!

Відео з цим видовищем, викладене у соцмережах Neon, швидко привернуло увагу. Шоковані перехожі сахалися від автобуса-примари, а дехто навіть хрестився. Така кампанія викликала справжній фурор і одразу стала предметом обговорення серед кіноманів.

"Мавпа" – екранізація однойменного оповідання Стівена Кінга. У центрі сюжету – брати-близнюки Хел і Білл Шелбурни, які стикаються з проклятою механічною мавпою, що немовби переслідує їх та несе смерть усім довкола. У головних ролях – Крістіан Конвері, Тетяна Маслані та Тео Джеймс.

Neon не вперше вражає нестандартною рекламою. Напередодні прем’єри "Довгоніга" вони створили сайт із моторошними справами серійного вбивці, а A24 перед виходом "Єретика" розмістила в аеропорту Солт-Лейк-Сіті цифрові "оголошення про зниклих безвісти", що виглядали як реальні.

"Мавпа" вже у кінотеатрах, тож приготуйтеся до по-справжньому моторошного видовища!

Джерело: Gamesradar

