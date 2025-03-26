sonyazhytkova .26 марта, 2025 4

New Line Cinema повертає культовий горор "Пункт призначення" до його витоків у стрічці "Пункт призначення: Родове прокляття ". У першому трейлері нової частини франшизи смерть знову демонструє своє викривлене почуття справедливості.

Головна героїня, студентка Стефані, страждає від жахливого повторюваного кошмару. Щоб розірвати смертельний цикл, вона вирушає додому до єдиної людини, яка, можливо, зможе врятувати її родину. Але чи можна сховатися від того, що завжди знаходить своїх жертв?

Режисери стрічки — Адам Стайн і Зак Ліповскі, а серед продюсерів — творець франшизи Крейг Перрі та Джон Воттс ("Людина-павук: Додому шляху нема"). До акторського складу увійшли Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес, Річард Гармон, Оуен Патрік Джойнер, Анна Лор, Брек Бассінджер і легендарний Тоні Тодд.

Прем'єра "Пункт призначення: Родове прокляття " відбудеться у кінотеатрах та IMAX 16 травня 2025 року. Але головне питання залишається відкритим: чи є хоч хтось, хто зможе обдурити смерть цього разу?