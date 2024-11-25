sonyazhytkova .25 ноября, 2024 5

Актор об'єднається із зіркою "Щасливих днів" Енсоном Вільямсом у стрічці "Три вбивчі свинки", зйомки якої розпочнуться вже наступного місяця в Лос-Анджелесі.

Цей горор-трилер, що віддає шану італійським жанровим фільмам, створений Томасом Дж. Черчиллем ("Повстання Амітивіля"), який виступив сценаристом і режисером.

У стрічці також зіграють Роберт ЛаСардо, Томмі Морган-молодший, Шарна Берджесс, Танк Джонс, Джеймс Пратт, Рейчел Піццолато, Дер Тейлор, Коді Рене Кемерон, Скотт Карман, Джоді Куіглі, Річард Габай, Сейді Кац, Вільям МакНамара, Роберт Каррадайн, Аліса Мей Лі, Савой Бейлі та Тоні Крозетті.

Сюжет стрічки обертається навколо фермера, який, втративши свою худобу, вдається до жахливого ритуалу, що пробуджує три кровожерливі свині. Вони повертаються на ферму, де колись усе почалося, несучи із собою темряву, страх і криваву помсту. Атмосфера стає дедалі напруженішою, коли мешканці ферми стикаються з наслідками свого відчаю. Але коли "вбивчі свинки" повертаються, стає зрозуміло: справжній кошмар лише починається.

Джерело: Deadline