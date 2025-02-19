sonyazhytkova .19 февраля, 2025 12

Перший трейлер жорстокого горору "Freaky Tales", де Педро Паскаль виконує головну роль. Фільм, який привернув увагу глядачів на Sundance, незабаром вийде в кінотеатри — прем'єра вже в квітні цього року

У трейлері "Freaky Tales" показано чотири переплетені історії, які створюють унікальну атмосферу 80-х. Педро Паскаль грає колишнього покерного гравця, що вирушає на полювання за помстою, після трагічного інциденту, що залишив його з єдиним шансом на викуп.

Трейлер також знайомить з іншими захоплюючими сюжетами: підлітки-панки, що захищають свою територію від нацистських скинхедів, реп-дует, що бореться за визнання в хіп-хопі, та NBA-зірка, яка намагається вирішити власні проблеми. Особливу увагу привертає участь покійного Ангуса Клауда, для якого ця роль стала останньою.

До акторського складу приєдналися Бен Мендельсон, Джек Чемпіон, Домінік Торн, Джей Елліс та співачка Нормані Кормі Гамільтон. Режисерами є Райан Флек і Анна Боден, відомі своєю роботою над "Капітаном Марвел". Фільм обіцяє не лише захопливу кримінальну драму, але й незабутні емоції, що залишать слід у кожному глядачеві.

Джерело: Gamesradar