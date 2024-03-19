sonyazhytkova .19 марта, 2024 17

Фільм розповість історію, в яку вплетені такі класичні персонажі, як Піноккіо, Спляча Красуня, Бембі, Капелюшник і Пітер Пен. Творці "Вінні-Пух: Кров і Мед 1 та 2" вже активно працюють над цією новою творчою ідеєю, яка перевершить стандартні уявлення про дитячі історії А.А. Мільна.

Jagged Edge Productions та ITN Films оголосили свої плани зняти кровопролитний хоррор фільм "Poohniverse: Monsters Assemble". Зйомки заплановані на цей рік, а реліз планується на 2025 рік.

Продюсер Jagged Edge, Райс Фрейк-Ватерфілд, заявив, що ця кінокартина буде справжнім кривавим полем бою. Він надихався "Фредді проти Джейсона" та "Месниками" і бажає побачити, як злочинці об'єднуються для полювання на своїх жертв. Перший фільм показав 6-футового Пуха та його помічника П'яточка, які влаштовують вбивчий розгул у Сотні Акрового Лісу після того, як їх покинув Крістофер Робін і вони перетворилися на справжніх диких хижаків.

Сиквел "Вінні-Пух: Кров і Мед" отримав продовження в новому фільмі "Poohniverse: Monsters Assemble", режисером якого буде Райс Фрейк-Ватерфілд. Стрічка отримає вищий бюджет, оскільки до команди долучаться такі персонажі як Пух, Тигр, Кролик, Сова, П'яточка, Піноккіо, Спляча Красуня, Бембі, Безумний Шляхтич і Пітер Пен.

"Під час перегляду окремих фільмів ви помітите естетичні натяки на кросовер. Деякі з ворогів також не будуть згодні, що сприятиме напруженій атмосфері у групі та створить епічні сцени протистояння монстрів один проти одного", - відзначив співпродюсер Jagged Edge, Скотт Чемберс, який повернеться до ролі Крістофера Робіна. У склад акторів також увійдуть Меган Плактіо як Венді Дарлінг, Роксана Маккі як Зана, Льюїс Сантер у ролі Тигра. Стюарт Олсон та Ніколь Голланд виконають функції виконавчих продюсерів, а Premiere Entertainment буде відповідати за продажі фільму "Poohniverse: Monsters Assemble".

За інформацією від Fathom Events, "Вінні-Пух: Кров і Мед 2" вийде у прокат починаючи з 26 березня.

Джерело: Нollywoodreporter