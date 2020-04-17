Анастасия Лях .17 апреля, 2020 13

На днях актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами крови, которая может помочь в создании вакцины от вируса Covid-19 , сообщает Independent.

Напомним, Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом в марте, когда были в Австралии, где актер снимался в биографическом фильме про Элвиса Пресли. Сперва супружеская чета была госпитализирована и проходила лечение в больнице, а после пребывала в домашней изоляции.