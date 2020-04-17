На днях актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами крови, которая может помочь в создании вакцины от вируса
Напомним, Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом в марте, когда были в Австралии, где актер снимался в биографическом фильме про Элвиса Пресли. Сперва супружеская чета была госпитализирована и проходила лечение в больнице, а после пребывала в домашней изоляции.
Затем звездные супруги вернулись в Штаты, и Хэнкс написал в соцсетях, что полностью излечился от коронавируса, равно как и его жена. Это означает, что Хэнкс и Уилсон обладают иммунитетом к
Фильм огонь, я в HD качестве тут ==>> bit.ly/Okino4K смотрел, что и Вам рекомендую!