sonyazhytkova .22 апреля, 2025 7

Sony оприлюднила перший трейлер до довгоочікуваного сиквелу легендарного горору "Я знаю, що ви скоїли минулого літа". Похмура історія з новими жертвами й знайомими обличчями розгорнеться на великих екранах уже 17 липня — і здається, це літо знову буде дуже кривавим.

Для тих, хто виріс на VHS-жахах 90-х, ця історія звучить знайомо — і саме тому лякає ще більше. П’ятеро молодих друзів стають винуватцями смертельної аварії. Щоб уникнути наслідків, вони ховають правду під клятвою мовчання. Та через рік минуле дає про себе знати — хтось знає, що сталося того літа… і повертається, аби помститися. З кожним днем тиск зростає, страх посилюється, а тіло й розум — не витримують. У відчаї вони шукають допомоги в двох єдиних свідків Саутпортської різанини 1997-го. Але чи витримає їхнє серце те, що чекає цього разу?

До культової франшизи повертаються знайомі обличчя, які свого часу стали символами жаху 90-х — Дженніфер Лав Г'юїтт і Фредді Прінц-молодший знову в грі. Чи приєднаються до них інші "виживші" з оригінальної історії — поки залишається інтригою. Зате нове покоління потенційних жертв уже на місці: серед них — Маделін Клайн, Чейз Суї Уондерс, Джона Хауер-Кінг, Тирік Уїтерс та ще кілька нових облич, яким, схоже, доведеться бігти... швидко.

Режисерка Дженніфер Кейтин Робінсон, яка вже працювала над темними комедіями "Do Revenge" і "Someone Great", взяла на себе постановку цього проєкту за власним сценарієм, спільно з Семом Ленскі. Культовий продюсер Ніл Морітц, який був частиною команди ще в оригінальному фільмі 1997 року, повернувся до виробництва.

Чи зможуть ці молоді герої розкрити таємниці минулого і уникнути смертоносного гніву? І чи згадають вони всі уроки старших, які пережили цей жах 30 років тому? Щоб дізнатися, вам доведеться подивитись цей фільм... І тільки тоді, можливо, ви зрозумієте, чому минуле ніколи не залишається похованим.

Джерело: Deadline