sonyazhytkova .1 июня, 2024 3

Режисер Майкл Бей, відомий своїми шедеврами, спродюсує стрічку, роблячи цю новину справжнім вибухом в кінематографічній індустрії.

У цьому році Гемсворт, який вже приєднаєвся до франшизи "Трансформери" у ролі молодшого Оптімуса Прайма у мультфільмі "Трансформери: Перші", зараз веде переговори щодо можливої появи в оголошеному кросовері.

Зерно для цього спільного проєкту була закладено ще в минулому році, коли у фільмі "Трансформери: Повстання звірів" натякнули на майбутнє співробітництво зі світом "Дж.І. Джо". У заключній сцені Ентоні Рамос у ролі Ноа зустрічається з агентом Берком (Майкл Келлі), який пропонує йому нову роботу та вручає візитку "Дж.І. Джо". За чутками зірка Marvel виконає головну роль у майбутньому кінокросовері, який на данний момент немає назви.

Анімаційна стрічка "Трансформери: Перші", де головні ролі виконують Кріс Гемсворт та Брайан Тайрі Генрі, вийде у США 20 вересня, а британські глядачі зможуть насолодитися нею у жовтні.

Джерело: Gamesradar