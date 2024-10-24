sonyazhytkova .24 октября, 2024 7

Зірка Marvel веде переговори про свою участь у новій стрічці Disney "Прекрасний Принц", у якому роль режисера викона єталановитий Пол Кінг.

Пол Кінг активно працює над проєктом, і стало відомо, що Гемсворт може виконати одну з головних ролей. Сценарій до фільму створюють Саймон Фарнбі та Джон Крокер у співпраці з Кінгом. На даний момент проєкт перебуває на стадії розробки.

Хоча деталі сюжету поки що не розкриті, персонаж Прекрасного Принца має численні інтерпретації в літературі. У всесвіті Disney він зазвичай виступає в ролі обранця багатьох принцес. Його часто асоціюють з класичними анімаційними фільмами, такими як "Спляча красуня" та "Білосніжка", але справжнє походження цього героя пов'язане з "Попелюшкою", де Прекрасний Принц є її коханням. Проте джерела стверджують, що цей фільм не буде безпосередньо пов’язаний із сюжетом "Попелюшки".

Джерело: Deadline