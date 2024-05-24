sonyazhytkova .24 мая, 2024 6

На церемонії, відкриття, окрім сім'ї актора, також, був присутній Роберт Дауні-молодший, відомий своєю роллю Залізної людини.

Перед приїздом Дауні-молодший запитав інших супергероїв про їхні враження від цієї події.



"Я звернувся до колег Кріса по 'Месниках', щоб дізнатися, як вони його описали б трьома словами", – розповів Дауні перед зібраними. "Джеремі Реннер назвав його 'Абсурдно дратуюче дивовижним'. Марк Руффало зазначив: 'Друг з роботи'. А Скарлетт Йоханссон підсумувала: 'Чутлива головна дама'".

Але Кріс Еванс зробив найкращий жарт. "Капітан Америка назвав його 'Другим найкращим Крісом'", - додав Дауні.

Щодо власних трьох слів, Дауні був сентиментальним: "Володар зірки Голлівуду". Після цього актори обійнялися, і Гемсворт висловив йому свою вдячність.

Джерело: Deadline