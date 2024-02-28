sonyazhytkova .28 февраля, 2024 9

Актор - останній, хто долучається до екіпажу майбутнього фільму з Амі Шумер у головній ролі, який режисує Тайлер Спіндел для Netflix і Happy Madison.

Фільм, написаний Джулі Паївою, розповідає про Лейні (Шумер), яка заздрить вагітності своєї кращої подруги і починає носити штучний живіт, а потім випадково зустрічає чоловіка своєї мрії. Окрім Шумер, продюсерами проєкту є Адам Сендлер, Тім Герліхі, Юдіт Маулл, Кевін Грейді та Елі Томас від Happy Madison, а також Моллі Сімс від Something Happy Productions. Виконавчі продюсери - Баррі Бернарді, Майкл Д Робінс та Кевін Кейн. Також в головних ролях, виступають Джилліан Белл, Вілл Форте, Деймон Уейанс молодший та Бріанна Хові.

Завдяки своїй головній ролі поруч з Айою Кеш у визнаному серіалі FX "Ти - найгірший" від Стівена Фолка, Кріс Гір був помічений у фільмі "Це ми", що отримав нагороду "Еммі", де він зіграв Філіпа - начальника, який став другим чоловіком героїні, виконаної Кріссі Метц. Крім того, його можна пам'ятати з таких шоу, як "Тисяча малих речей", "Одинокі батьки" та "Сучасна сім'я". У акторському портфоліо Гіра, також є стрічки "Покемон: Детектив Пікачу" і "Після Землі".

Джерело: Deadline