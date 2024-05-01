sonyazhytkova .1 мая, 2024 5

Після нещасної події зі снігоприбирачем, що трапилася на початку 2023 року, колеги з "Месників" розповіли у свіжому інтерв'ю, що дізналися про нещастя Реннера завдяки спільному чату, який зберігає їх зв'язок.

"Він відправив нам всім фотографію з лікарні, яка була, м'яко кажучи, не найкращого вигляду, і написав: 'Все в порядку, хлопці'. Але після цього я довго не чув про його стан, оскільки він був серйозно поранений", - сказав Хемсворт у співбесіді з Vanity Fair.

У вересні минулого року Реннер приймав участь у весіллі Кріса Еванса на Кейп-Коді, де всі присутні висловили свою вдячність за швидке відновлення його здоров'я.

"Якщо є якась якість, з якою ми всі погодилися, що вона вирішальна, то це стійкість. Побачити, як Реннер втілює це буквально, в контексті, який, фактично, є сумішшю португальських та американських традицій весілля, було захоплююче. Він повністю відновився і готовий святкувати. Так, дива трапляються!", - сказав Дауні-молодший.

Хемсворт додав: "Від нього випромінювалося дивовижне почуття вдячності лише за те, що він живий".

Джерело: Deadline