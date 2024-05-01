sonyazhytkova .1 мая, 2024 7

Актор розкрив свою роздратованість стосовно своєї інтерпретації іконічного героя зі світу Marvel у кінострічці "Тор: Кохання та Грім" від режисера Тайки Вайтіті.

"Я захопився імпровізацією та безглуздям, і став пародією на самого себе", - зізнався Хемсворт у своєму останньому інтерв'ю для Vanity Fair. "Я не досягнув бажаного результату".

Актор також висловив розчарування та незадоволеність від свого персонажа, якого ві зіграв у фільмах Марвел між 2011 та 2022 роками. "Іноді я відчував себе лише варіантом охоронця для команди. Я читав репліки інших та думав: 'О, вони мають крутіші ролі, вони краще розважаються'. Часом я запитував себе: 'А що робить мій персонаж?'. Здається, завжди йшлося лише про 'Ти маєш перуку, мускули та костюм. Але де ідеальне освітлення?'. Так, я був частиною цієї великої справи, але, можливо, мене можна було б замінити".

Проте його партнер по зйомках Роберт Дауні-молодший не поділяв цю точку зору. Він наголосив, що персонаж Тора був складним у адаптації, з багатьма підтекстами, але зазначив, що разом з Кеном Бреннагом їм вдалося здійснити трансценденцію, роблячи його доступним і водночас божественним. Дауні вважає, що Хемсворт має найскладнішу психіку серед усіх акторів Месників, з гостротою, глибиною, а також стриманністю, вогнем і ніжністю.

Наступним проєктом Хемсворта стане "Шалений Макс: Фуріоса", приквел "Шалений Макс: Дорога гніву" 2015 року, прем'єра якого відбудеться 24 травня.

Джерело: Deadline