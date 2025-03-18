sonyazhytkova .18 марта, 2025 4

ABC знайшов головного героя для нового спін-офу популярної франшизи "911". Головну роль у серіалі виконає Кріс О’Доннелл, зірка "NCIS: Лос-Анджелес", який зіграє харизматичного капітана пожежної станції.

Його персонаж, капітан Дон Шарп, — досвідчений пожежник і завзятий родео-райдер, який керує найзавантаженішою станцією Нешвілла разом із сином. Він відданий сім’янин, але, як і годиться для якісної драми, приховує деякі таємниці.

Для О’Доннелла це перша велика роль після завершення "NCIS: Лос-Анджелес" у 2023 році, де він протягом 14 сезонів грав агента G. Каллена. До того актор знімався у фільмах "Запах жінки", "Три мушкетери", "Бетмен назавжди" та "Гранична межа".

"911: Нешвілл" стане третьою частиною франшизи, створеної Райаном Мерфі, і приєднається до основного серіалу на ABC після того, як "911: Одинока зірка" завершився на Fox у лютому.

Що ж приховує герой О’Доннелла, і як ці секрети вплинуть на його службу та сімейне життя? Дізнаємося у сезоні 2025-2026!

Джерело: Нollywoodreporter