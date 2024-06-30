sonyazhytkova .30 июня, 2024 4

Під час нещодавнього візиту до режисера Джеймса Ґанна на знімальному майданчику "Супермен: Спадщина", актор зазначив, що "завжди є шанс" зробити цей крок, проте ухилився від конкретної відповіді на питання, якого персонажа він хотів би зіграти.

"Це мають вирішити фанати і люди, такі як Джеймс", - сказав Пратт в інтерв'ю TMZ. "Я насправді не знаю".

На пряме запитання про можливість приєднання до DCU, Пратт без вагань відповів: "Так, звичайно. Якщо не буде конфлікту у графіку і буде мати сенс, я був би радий. Звісно, я люблю грати Зоряного Лорда і сподіваюся, що з'явиться шанс повернутися до цієї ролі. Я відчуваю себе благословенним, що взагалі можу цим займатися, що мене розглядають для будь-яких ролей. Якщо це буде правильно і фанати підтримають, я з радістю це зроблю".

Кріс Пратт дебютував у кіновсесвіті Marvel як Пітер Квілл (відомий також як Зоряний Лорд) у фільмі "Вартові Галактики" 2014 року, знятого Ґанном. Вони співпрацювали на продовженнях у 2017 та 2023 роках, а також у фільмах "Месники: Війна нескінченності" (2018) та "Месники: Завершення" (2019).

Після того, як у 2022 році Ґанн разом з Пітером Сафраном взяв на себе керівництво DC Studios, він наполегливо працює над "Супермен: Спадщина", який стане початком нового кіновсесвіту DC. Головні ролі у фільмі виконують Девід Коренсвет у ролі Супермена, Рейчел Броснахен у ролі Лоїс Лейн, Ніколас Голт у ролі Лекса Лютора і Скайлер Джизондо у ролі Джиммі Олсена.

Підтвердивши можливість залучення акторів з кіновсесвіту Marvel до своїх майбутніх проєктів у DCU, Ґанн заявив Empire, що кросовер між двома всесвітами стає більш реальним.



Режисер також веде активні переговори з колегою Пратта по "Вартових Галактики" Пом Клементієфф щодо ролі "специфічного персонажа" у DCU, як вона нещодавно підтвердила.

Джерело: Deadline