sonyazhytkova .31 марта, 2024 3

У кіношедеврі "Spider-Man" від режисера Сема Реймі, акторка та Тобі Макґуайр створили один з найвражаючіших поцілунків, який запам'ятався глядачам назавжди.

Під час сцени, коли Людина-павук висить догори ногами, Мері Джейн (Кірстен Данст) знімає його маску наполовину, щоб подякувати йому поцілунком під проливним дощем.

Проте тепер Данст розповіла, що ця сцена виявилася не такою романтичною, як може здаватися на перший погляд. Під час її виступу у програмі The Jonathan Ross Show на каналі ITV1, вона пригадала цей епізод.

"Я пам'ятаю, як режисер Сем Реймі дав мені книгу з відомими поцілунками для натхнення. Він намагався зробити цю сцену незабутньою, хоча умови були досить важкими. Йшов проливний дощ, було дуже холодно, Тобі не міг дихати. Це було майже, ніби я реанімувала його", - зізналася актриса.

Джерело: Deadline