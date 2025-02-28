sonyazhytkova .28 февраля, 2025 12

Акторка отримала помітну гостьову роль у драматичному серіалі "Декстер: Воскресіння" від Showtime, що продовжує історію легендарного серійного вбивці Декстера Моргана, якого знову зіграє Майкл С. Холл.

Крістен Ріттер зіграє Мію Лап'єр – відому сомельє, за вишуканим смаком якої може ховатися не менш вишукана таємниця… можливо, пов'язана з серійними вбивствами.

Прихильники акторки встигли влаштувати справжній ажіотаж після її загадкового допису в Instagram: "Прямуємо до Нью-Йорка, бейбі".

Публікація з’явилася одночасно з інтерв’ю шоураннера "Шибайголови: Народжений заново" Даріо Скардапане, який анонсував початок зйомок другого сезону серіалу. Це підживило чутки про можливе повернення Ріттер у ролі Джессіки Джонс у рамках MCU. Однак, як повідомляють джерела, її подорож до Нью-Йорка насправді пов’язана саме з "Декстером".

Новий сезон "Декстера" вже знімається у Нью-Йорку та збере під своїм дахом вражаючий акторський склад: Девід Заяс, Джеймс Рімар, Джек Алкотт, Ума Турман, Пітер Дінклейдж та інші.

Прем'єра "Декстер: Воскресіння" запланована на літо цього року на платформі Paramount+ у партнерстві з Showtime.

Чи стане Мія Лап'єр новою загрозою чи, можливо, союзницею Декстера? Відповідь дізнаємося зовсім скоро – і вона може виявитися куди більш кривавою, ніж очікували фанати.

Джерело: Deadline

