У свіжому випуску подкасту Not Skinny But Not Fat, акторка заявила, що вона вже відмовилася від Едварда, але все ще відчуває любов до Белли.

"Давайте поговоримо про Беллу хвилинку", - запитала ведуча подкасту Аманда Гірш. "Ми не любимо її у ретроспективі?".

"Ми не любимо її?", - відповіла Стюарт. "Вау. Хей, тобі краще бути обережною. Я не впевнена, чи ти розумієш, з ким зараз розмовляєш". Гірш аргументувала, що Белла була занадто відчайдушною, щоб бути з Едвардом.

"Так, але він намагався контролювати, чи приймає вона рішення самостійно", - заперечила Стюарт. "Я б миттєво з ним розійшлася". Вона продовжила: "Я маю на увазі, якщо б я сказала: 'Хочу спробувати це', а він відповів би: 'Ні, це лише для мене', я б сказала: 'Добре, це також для мене. Усе моє життя. Без тебе'".

"Я усвідомлюю, що це було спрямовано на захист, але варто дозволити дівчині самій приймати власні рішення", - зазначила Стюарт у висновку.

