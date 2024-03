sonyazhytkova .29 марта, 2024 3

Стюарт відмовляється від можливості мати суперсили: "Ймовірно, ви ніколи мене не побачите в фільмах MCU".

"Ймовірно, що я ніколи не знімуся у фільмі Marvel ... насправді, це звучить як прокляття", - відзначила Стюарт у вівторок під час програми Not Skinny, But Not Fat. І це не перший випадок. Минулого місяця Рей Вінстоун розповів, що майже кинув зйомки фільму "Чорна вдова" від Marvel через подібні неприємності.



"Все було нормально, доки не прийшлося знову знімати деякі сцени", - зазначив Вінстоун. "Тоді виявляється, що декілька продюсерів прибули і виявили, що ваша гра є занадто сильною ... В такий спосіб працює Marvel. Це може руйнувати душу, коли ви відчуваєте, що виконуєте велику роботу".

Нещодавно Ніколас Кейдж, також відмовився від ідеї повернутися до коміксів, заявивши, що він вже виріс і це не його стиль.

І є ще Мартін Скорсезе, який вже кілька років голосно виступає проти цього жанру.

"Це штучний контент", - він сказав журналу GQ минулого року. "Це майже, як штучний інтелект, який робить фільм".

У випадку з Стюарт, господиня подкасту Not Skinny, But Not Fat Аманда Гірш запропонувала акторці роль Мері Джейн Вотсон, коханої Чоловіка-павука, на певному етапі її кар'єри. Відповідь Стюарт вказує на подібні думки, які висловив Мартін Скорсезе:

"Те, що стається, - це алгоритмічний, дивний досвід, коли ви зовсім не можете відчути особистого", - сказала Стюарт. "Так що, найімовірніше, ні. Але, можливо, світ зміниться ... якщо Грета Гервіґ запросить мене знятися у фільмі Marvel, то я б це зробила".

Джерело: Deadline