sonyazhytkova .10 июня, 2024 6

Майбутнє телешоу отримало назву - "The Challenger", а зірка "Сутінок" втілить образ знаменитої Саллі Райд.

Події серіалу розгортатимуться у 1970-х роках, зосереджуючись на космічній програмі NASA та складнощах, з якими стикалися астронавти. Серед героїв будуть Саллі Райд, перші афроамериканські та американські астронавти, а також подружня пара. Телешоу поєднає історії про амбіції, інтелект і романтику на фоні космічної гонки з Радянським Союзом.

"The Challenger" створено продюсерською компанією Big Swing Productions Кіри Седжвік у співпраці з Amblin Partners Стівена Спілберга. Сценаристкою та шоураннеркою стала Меггі Коун, відома своєю роботою над "American Crime Story" та "Narcos: Mexico", що додає серіалу глибини та складності.

Сюжет натхненний книгою Мередіт Е. Бегбі "The New Guys", яка описує досвід астронавтів, що стикалися з внутрішніми та зовнішніми викликами під час підготовки до своїх історичних польотів.

Шоу також розглядатиме наслідки трагедії 1986 року, коли шатл "Челленджер" розпався незабаром після запуску, забравши життя всіх семи членів екіпажу. Райд, яка здійснила політ у 1983 році, згодом брала участь у президентській комісії з розслідування цієї катастрофи, відіграючи ключову роль у виявленні технічних несправностей. Її внесок підкреслює значущість не лише як астронавта, але і як важливого слідчого після трагедії.

"The Challenger" відобразить епоху значних культурних змін у NASA та космічній гонці. Включення різноманітних астронавтів стало проривом у подоланні традиційних бар'єрів раси, статі та сексуальності в космічних дослідженнях, відображаючи ширші перетворення того часу.

Джерело: Мovieweb