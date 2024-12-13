sonyazhytkova .13 декабря, 2024 10

Чотириразова номінантка на премію "Золотий глобус" поділилася, як перші симптоми цієї хвороби дали про себе знати, коли вона працювала над пілотним епізодом чорної комедії "Dead to Me" від Netflix, що тривала три сезони з 2019 по 2022 рік.



Крістіна Епплгейт поділилася цим на подкасті MeSsy, який ведуть вона та Джеймі-Лінн Сіглер. Акторка пригадала, як під час сцени, де її героїня Джен мала бігти через поле, вона несподівано впала. "Пам’ятаю, як тоді впала. Привіт, перший сигнал розсіяного склерозу!", – розповіла Крістіна, звертаючись до авторки серіалу Ліз Фельдман.

Фельдман теж пригадала той день: "Ти кілька разів втрачала рівновагу, але це не виглядало дивно. Було дуже пізно, ми працювали вже 14 чи 15 годин, тому це здавалось цілком нормальним виснаженням".

Офіційно про діагноз розсіяного склерозу Епплгейт оголосила у 2021 році, під час зйомок останнього сезону серіалу, номінованого на шість премій "Еммі".

Фельдман зізналася, що відчувала, як Крістіна переживає страх і розгубленість: "Я знала, що щось не так, її тіло не слухалося так, як би їй хотілося. Постійно повторювала їй: це просто серіал, це неважливо у великій перспективі".

Крістіна відзначила підтримку команди серіалу, яка пристосувала процес зйомок до її стану. "Таке ставлення – це виняток. Я неймовірно вдячна, що ви виявили людяність і турботу. У нашій індустрії це велика рідкість".

Попри всі труднощі, акторка вирішила завершити роботу над останнім сезоном для своїх колег – Фельдман і партнерки по зйомках Лінди Карделліні. Вона брала п’ять місяців перерви, щоб адаптуватися до свого стану.

Наразі Крістіна зізнається, що, ймовірно, більше не зніматиметься перед камерою, однак розглядає можливість роботи над озвученням проєктів.

Джерело: Deadline