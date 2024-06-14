sonyazhytkova .14 июня, 2024 3

Ця нова моторошна серія неодмінно захопить усіх шанувальників трилерів.



Серіал, натхненний книгою Кеті Брейдхілл, розповість моторошну історію похоронного дому Лемб у Лос-Анджелесі 1980-х років. Коли Девід Сконс, син футбольного тренера з біблійного коледжу та церковного органіста, бере на себе керування сімейним бізнесом, зразкова американська родина переживає шокуюче падіння від святих до грішників. Щоб врятувати похоронний дім, Сконс створює зловісну бізнес-стратегію, яка включає збір людських тіл та масову кремацію. Сценарій покаже жахливий портрет зарозумілості та жадібності того часу, де амбіції перетворюють набажного чоловіка на соціопата з Південної Каліфорнії.

Лінклейтер зіграє роль Девіда Сконса, а Крістіна Річчі виконає роль журналістки, натхненної Брейдхілл. Сценарій напише Енді Беллін ("Lovelace").

Продюсерами серіалу виступлять Річчі, Лора Рістер ("The Tale", "Ferrari") та Untitled Entertainment. Команда наразі шукає потенційних режисерів та шоуранерів для завершення проєкту.

Продюсери Лора Рістер та Майкл Розенберг з Untitled висловилися про проєкт: "Прочитавши книгу Брейдхілл "Chop Shop", ми були вражені цією шокуючою історією Лос-Анджелеса, яка насправді дивніша за вигадку. Крістіна та Хеміш природно тяжіють до складного, сміливого матеріалу та ролей. Ми почуваємося дуже щасливими, що можемо втілити їхню спільну магію в одному шоу. Ми також з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Енді Белліном, який поділяє глибоку цікавість до складних людських історій".

Джерело: Deadline