sonyazhytkova .28 ноября, 2023 10

Режисер "Опенгеймера" Крістофер Нолан вважає, що кінопроекти різного масштабу повинні існувати, щоб забезпечити баланс у світі кіно.

З метою забезпечення рівноваги в кіноіндустрії, Крістофер Нолан виступає на захист великих голлівудських франшиз та їх співіснування з меншими продукціями та інді-фільмами. Після успіху трилогії "Темний лицар" для Warner Bros. Pictures, Нолан став одним з найбільш прибуткових режисерів у галузі. Незважаючи на це, його кар'єра розпочалася з менш відомих картин, таких як "Слід" і "Мементо". Це дозволяє йому добре розуміти, що для досягнення гармонії в кіносвіті важливо, щоб студії випускали різножанрові стрічки.

У співбесіді з Associated Press режисер відстоював важливість великих франшиз, які стали об'єктом критики від деяких визначних колег. Він аргументував, що їх існування є необхідною складовою для того, щоб забезпечити можливість створення менш бюджетних фільмів:

"Я вважаю, що завжди існує баланс між визнаними назвами, які можуть забезпечити вірних глядачів, та можливістю давати людям більше того, що вони хочуть. Це завжди була велика частина економіки Голлівуду, і це дозволяє створювати і розповсюджувати багато інших типів картин. Одне з найбільш приємних вражень, від походу в кіно - відкриття трейлера до фільму, про який ти раніше не чув, або до жанру, який давно не бачив – це щось нове, щось свіже".

Також Нолан висловлював думки, щодо тенденції до переаналізу, яка часто спостерігається у відношенні аудиторії та їхніх вподобань:

"Ми всі переглядаємо фільми з різними очікуваннями стосовно їхнього змісту. Приходячи в кіно, ми сподіваємося побачити щось нове, відмінне від того, що ми дивилися на минулому тижні. З різноманіттям жанрів, таких як жахи, комедії, документальні фільми, великий екран може втілювати будь-які ідеї. І чим більше різноманіття в нашому кінематографічному досвіді, тим цікавішими стають фільми, як для глядачів, так і для фахівців індустрії".

Джерело: Мovieweb