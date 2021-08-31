Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney запустила в производство продолжение семейной приключенческой комедии «Круиз по джунглям».
Ранее исполнитель одной из ведущих ролей Дуэйн Джонсон уже говорил, что отправляется на встречу с диснеевскими продюсерами, чтобы обсудить участие в сиквеле. Однако официально разработку второго фильма студия анонсировала только сейчас.
Предположительно, в режиссерское кресло вернется создатель основанного на одноименном парке аттракционов оригинала Жауме
Ранее сообщалось, что Блант, чей гонорар подразумевал процент от кассовых сборов, намерена подать против Disney судебный иск