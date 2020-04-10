Анастасия Лях .10 апреля, 2020 0

Нью-йоркские аналитики с Уолл-стрит прогнозируют скорое банкротство компании AMC Theatres, сообщает The Hollywood Reporter.

AMC Theatres — крупнейшая не только в США, но и во всем мире сеть кинотеатров. Экономические аналитики считают, что в рамках карантина, вызванного пандемией коронавируса, кинотеатры останутся закрыты как минимум до августа. И компания AMC не протянет этот срок.

По их данным, финансовые потери AMC в условиях простоя составляют около 155 миллионов долларов ежемесячно. А это означает, что компании удастся сохранить ликвидность до июня, максимум июля, после чего она будет вынуждена объявить себя банкротом.