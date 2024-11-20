sonyazhytkova .20 ноября, 2024 8

Моторошний трейлер довгоочікуваного серіалу від Ноа Гоулі "Alien: Earth". Не забудьте відзначити літо 2025 року в календарях — саме тоді відбудеться прем'єра на FX та Hulu.

Дія серіалу відбувається в 2120 році, коли таємничий космічний корабель зазнає аварії на Землі. Група молодих військових, разом із жінкою, робить жахливе відкриття, що призводить до зустрічі з найбільшим ворогом планети. Пошуки серед уламків виводять їх на нову загрозу — жахливі хижі форми життя - Ксеноморфи, які перевершують усі їхні уявлення. Коли небезпека стає реальністю, рятувальна команда змушена боротися за виживання, а їхні вчинки можуть змінити майбутнє Землі.

У головній ролі — Сідні Чендлер. Серед акторів також Алекс Лоузер, Тімоті Оліфант, Ессі Девіс, Семюел Бленкін, Бабу Сісей, Девід Рісдаль, Адріан Едмондсон, Адарш Гора, Джонатан Аджай, Ерана Джеймс, Лілі Ньюмарк, Дієм Камілле та Мо Бар-Ель.

Ноа Гоулі поділився своїми враженнями від того, як поява ксеноморфа на Землі викликає справжній жах. Уявити, як ця жахлива істота може бути серед нас, — це страх, що змусить вас замислитися, чи варто закривати двері на ніч. Гоулі розповів, що процес створення цих моторошних створінь був не менш захоплюючим. Він зберіг характерний силует ксеноморфа, але додав власні елементи, щоб зробити його ще більш лякаючим.

Із кожним новим штрихом він підкреслював, що це не просто інопланетяни, а істоти, яких навіть уявити важко. Що саме вони можуть принести на Землю — глядачі побачать дуже скоро.

Джерело: Deadline