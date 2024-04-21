sonyazhytkova .21 апреля, 2024 7

Замість героїчних образів, які йому довелося зіграти у минулому, актор віддав перевагу ролі Ріккі, представника картелю. І, тепер, з нетерпінням чекає можливості поринути в темні глибини своєї акторської майстерності.

У співбесіді з Entertainment Weekly Харінгтон поділився своїм захопленням можливістю відтворити антагоністичний образ у найновішому нео-вестерні "Кров за пил".

"Рідко мені випадає шанс грати ролі, які мають такий характер, як у Ріккі, - грязних типів, але я був збуджений, що мені запропонували такий шанс, особливо на тлі актора як Скут", - сказав актор.

Хоча Харінгтон успішно зіграв роль Чорного лицаря у фільмі "Етernals", протест спричинив труднощі для його можливих майбутніх проєктів. Однак він знайшов те, що шукав у "Кров за пил" - можливість розширити свій акторський діапазон, граючи персонажа з вусами та американським акцентом.

"Схоже, що це те, що я шукав. Якщо подивитися на ролі, які я приймав після героїчної ролі у 'Грі Престолів', треба визнати, що була певна реакція на це. Я не так зацікавлений у героїчних ролях, і, якщо вони мене привабляють, вони мають бути досить антигеройськими".

Також, Харінгтон зазначив, що грати героя дуже складно.

"Грати чоловіка, який робить все правильно і керується бажанням бути добрим, це складніше. І я вважаю, що люди, які успішно впоралися з цим, граючи класичні геройські ролі - це дуже талановиті актори. Але на даний момент я просто вважаю це більш цікавим, зображувати людей, які зіпсовані", - додав актор.

"Кров за пил" виходить у кінотеатрах 19 квітня.

Джерело: Deadline