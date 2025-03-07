sonyazhytkova .7 марта, 2025 11

Світ "Чужого" поповнився ще одним моторошним тизером серіалу "Чужий: Земля", і цього разу вся історія розгортається від імені... кота! Так, наймиліший пухнастик на борту корабля стає своєрідним гідом у таємничу та небезпечну атмосферу майбутнього шоу.

Події серіалу розгортаються за два роки до оригінального "Чужого" 1979 року Рідлі Скотта. У цьому періоді п’ять мегакорпорацій, зокрема Weyland-Yutani, керують світом і прагнуть знайти у космосі шляхи для покращення життя на Землі. За сюжетом, космічний корабель, на якому відбуваються події тизера, зазнає аварії та опиняється на Землі, де його знаходять військові. Однак під уламками вони стикаються з новими формами життя, більш загрозливими, ніж могли собі уявити. Відкриття стає викликом для групи рятувальників, а їхні дії можуть змінити майбутнє всієї планети.

У короткому відео також з’являються нові обличчя акторського складу, серед яких Сідні Чендлер, Алекс Лоутер, Тімоті Оліфант, Ессі Девіс, Самюель Бленкін, Бабу Сіссей, Девід Рісдал, Адріан Едмондсон та інші.

Довгоочікувана прем’єра "Чужий: Земля" запланована вже на це літо.

Джерело: Gamesradar

