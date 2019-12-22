Кто будет злодеем в новой «Миссии невыполнимой»

Режиссер Кристофер МакКуорри, который будет параллельно снимать седьмую и восьмую части шпионской франшизы с Томом Крузом, сообщил в Твиттере, что к проектам присоединился актер Ши Уигхэм.
Уигхэм довольно часто появляется и на большом, и на малом экранах. В его арсенале — «Форсаж 4,6», «Волк с
Кого сыграет актер в новых приключениях агента Итана Ханта, постановщик не сообщил, но вполне возможно, что главного антагониста. Никакие сюжетные детали пока не раскрываются. Релиз седьмого фильма намечен на июль 2021 года, а восьмого — на август