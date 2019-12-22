Кто будет злодеем в новой «Миссии невыполнимой»

Анастасия Лях .22 декабря, 2019 3

Режиссер Кристофер МакКуорри, который будет параллельно снимать седьмую и восьмую части шпионской франшизы с Томом Крузом, сообщил в Твиттере, что к проектам присоединился актер Ши Уигхэм.

Уигхэм довольно часто появляется и на большом, и на малом экранах. В его арсенале — «Форсаж 4,6», «Волк с Уолл-стрит », «Первый человек», «Конг: Остров черепа», недавний «Джокер», а также сериалы «Подпольная империя», «Фарго», «Возвращение домой», совсем свежая «Современная любовь».