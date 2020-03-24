Анастасия Лях .24 марта, 2020 9

Отвлечемся от коронавируса. Ресурс Buzz Bingo подсчитал, сколько раз голливудские актеры сквернословят в кадре.

Естественно, никто не пересматривал все фильмографии всех артистов и не сидел перед экраном, загибая пальцы. Ресурс изучил доступные в Сети киносценарии, а именно свыше 3500 текстов, и выяснил, что самым матерящимся является… Джона Хилл.

Так, Хилл произнес с экрана различные ругательства 376 раз. За ним следует Леонардо ДиКаприо, «матюкнувшийся» 361 раз. Тройку лидеров замыкает главная звезда фильмов Квентина Тарантино — Сэмюэл Л. Джексон, выругавшийся 301 раз.