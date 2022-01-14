Пора делать прогноз, кто из актрис и актеров получит заветную статуэтку за лучшие роли прошлого года.
Американская актерская гильдия объявила номинантов. А это значит, что
За звание лучшего актера поборются Уилл Смит («Король Ричард»), Эндрю Гарфилд («
Лучшей актрисой года может стать Леди Гага («Дом Гуччи»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Дженнифер Хадсон («Респект») или же Оливия Колман («Незнакомая дочь»).
Победители Гильдии будут обнародованы 28 февраля. Лауреаты «Оскара» будут объявлены на церемонии 27 марта.