Анастасия Лях .14 января, 2022 1

На фото: Уилл Смит в фильме "Король Ричард"

Пора делать прогноз, кто из актрис и актеров получит заветную статуэтку за лучшие роли прошлого года.

Американская актерская гильдия объявила номинантов. А это значит, что плюс-минус такими же будут и номинанты предстоящего «Оскара» 2022, что станут известны 8 февраля.

За звание лучшего актера поборются Уилл Смит («Король Ричард»), Эндрю Гарфилд (« Тик-так , бум!»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).

Лучшей актрисой года может стать Леди Гага («Дом Гуччи»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Дженнифер Хадсон («Респект») или же Оливия Колман («Незнакомая дочь»).

Победители Гильдии будут обнародованы 28 февраля. Лауреаты «Оскара» будут объявлены на церемонии 27 марта.