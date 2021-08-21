Анастасия Лях .21 августа, 2021 0

На фото: Железное сердце на страницах комикса

Издание ComicBook, ссылаясь на слова босса Marvel Кевина Файги, сообщает, что в сиквеле «Черной пантеры» появится персонаж Железное сердце.

Ранее сообщалось, что супергероиня Железное сердце (настоящее имя Рири Уильямс), которая носит броню, похожую на костюм Тони Старка, получит собственный сериал на стриминге Disney+ и что главную роль исполнит Доминик Торн, известная по фильму «Иуда и черный мессия».

Теперь оказалось, что героиня Торн сперва появится в продолжении «Черной пантеры». По словам Файги, актриса уже приступила к съемкам.

Напомним, сиквел «Черной пантеры», в котором не будет Чедвика Боузмана, получил подзаголовок «Ваканда навеки». Его релиз запланирован на 7 июля 2022 года.