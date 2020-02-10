Анастасия Лях .10 февраля, 2020 3

Студия Legendary выбрала режиссера для перезапуска культового слэшера «Техасская резня бензопилой», сообщает Variety. Вернее, режиссеров.

Постановкой очередного ремейка займутся братья Энди и Райан Тохиллы, выпустившие в позапрошлом году обласканный критиками ирландский триллер «Раскопки», в котором убийца помогает отцу убитой найти закопанное в земле тело.

Пока неизвестно, как именно повернется сюжет в новой версии знаменитого слэшера, но руководство студии называет ремейк «жестоким, возбуждающим и невероятно развратным». Сроки производства и кастинг пока не объявлены.

Напомним, оригинал режиссера Тоуба Хупера вышел в 1974 году и положил начало новому поджанру в рамках хоррора, а серийный маньяк Кожаное лицо стал культовым персонажем. Успех оригинала спровоцировал серию менее удачных сиквелов, а в 2003 году вышел ремейк с участием Джессики Бил, ставший кассовым хитом, но получивший разгромные рецензии.