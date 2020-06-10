Анастасия Лях .10 июня, 2020 3

В производство запускается новая часть популярной зомби-франшизы «Зловещие мертвецы». И у нее уже даже есть постановщик, сообщает Empire.

Напомним, оригинальные «Зловещие мертвецы», вдохновленные классическим зомби-циклом Джорджа Ромеро, были дебютной работой режиссера Сэма Рэйми. Они вышли в 1981 году, собрали отличную кассу и положили начало серии продолжений. Главную роль в оригинале и сиквеле исполнил актер Брюс Кэмпбелл.

Так вот по словам Кэмпбелла, новую часть франшизы, получившую название «Evil Dead Now» («Зловещие мертвецы сейчас»), снимет ирландец Ли Кронин, который в прошлом году выпустил обласканный критиками хоррор «Другой». Кандидатуру Кронина утвердил сам Рэйми, который выступит продюсером.

Кэмпбелл в новом продолжении сниматься не будет. Свежий каст пока не обнародован. Сроки производства также не уточняются.