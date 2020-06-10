В производство запускается новая часть популярной
Напомним, оригинальные «Зловещие мертвецы», вдохновленные классическим
Так вот по словам Кэмпбелла, новую часть франшизы, получившую название «Evil Dead Now» («Зловещие мертвецы сейчас»), снимет ирландец Ли Кронин, который в прошлом году выпустил обласканный критиками хоррор «Другой». Кандидатуру Кронина утвердил сам Рэйми, который выступит продюсером.
Кэмпбелл в новом продолжении сниматься не будет. Свежий каст пока не обнародован. Сроки производства также не уточняются.