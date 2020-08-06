Анастасия Лях .6 августа, 2020 8

Продолжение марвеловского блокбастера о женщине-пилоте Кэрол Дэнверс, получившей суперспособности из космоса, обзавелось постановщиком, пишет Variety.

Напомним, первый фильм снял режиссерский тандем Анны Боден и Райана Флека. Но на этапе анонсирования сиквела студия объявила, что у второй картины будет другой постановщик. На днях Marvel определилась с кандидатурой. Съемками сиквела займется Ниа ДаКоста, которая в настоящее время занята ремейком хоррора «Кэндимен».

Над сценарием «Капитана Марвел 2» поработает Меган МакДоннелл, которая писала марвеловский сериал «ВандаВижен» для потокового сервиса Disney+. Бри Ларсон вернется к главной роли.

Релиз запланирован на 8 июля 2022 года.