Анастасия Лях .31 августа, 2021 14

Студия Lionsgate анонсировала производство и актерский состав четвертой части маскулинной франшизы «Неудержимые».

Как пишет The Hollywood Reporter, к своим ролям вернутся Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. К ним присоединятся новички проекта Меган Фокс, Фифти Сент и Тони Джа.

Сюжет держится в секрете, но инсайдеры утверждают, что фокус сместится с персонажа Сталлоне на героя Стэйтема. Постановкой займется Скотт Во, известный по фильмам «Закон доблести», «Need for Speed: Жажда скорости», «На глубине 6 футов».