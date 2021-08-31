Студия Lionsgate анонсировала производство и актерский состав четвертой части маскулинной франшизы «Неудержимые».
Как пишет The Hollywood Reporter, к своим ролям вернутся Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. К ним присоединятся новички проекта Меган Фокс, Фифти Сент и Тони Джа.
Сюжет держится в секрете, но инсайдеры утверждают, что фокус сместится с персонажа Сталлоне на героя Стэйтема. Постановкой займется Скотт Во, известный по фильмам «Закон доблести», «Need for Speed: Жажда скорости», «На глубине 6 футов».
Напомним, несколько лет назад ходили слухи о запуске в разработку женской версии «Неудержимых», в которой снялись бы Джина Карано, Сигурни Уивер,