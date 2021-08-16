Таня Гончаренко .16 августа, 2021 1

В восьмисерийной адаптации романа Энн Райс "Интервью с вампиром", отрастит клыки и исполнит роль могущественного кровопийцы Лестата Де Лионкура - австралийский актер Сэм Рид - сообщает THR.

Ранее, роман экранизировался в 1994 году, режиссером Нилом Джорданом, главые роли исполнили Том Круз и Бред Питт.

В центре сюжета - Луи де Пон дю Лак, обращенный в вампира в 1791 году более опытным и жестоким кровопийцей Лестатом, который решил поведать историю своей двухсотлетней жизни одному из журналистов.

Новая версия "Интервью с вампиром" обретет жизнь на канале AMC. Сериал станет первым, но не единственным проектом снятым по произведениям Энн Райс. Ранее, AMC заключили масштабную сделку, в рамках которой приобрели права на 18 известных работ писательницы.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.