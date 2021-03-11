Анастасия Лях .11 марта, 2021 8

Американская режиссерская гильдия объявила номинантов на свою премию. Это значит, что уже можно делать прогнозы касательно того, кто поборется за «Оскар» в режиссерской категории.

Лучшими режиссерами за 2020 год Гильдия назвала Хлою Чжао («Земля кочевников»), Дэвида Финчера («Манк»), Эмералд Феннелл («Девушка, подающая надежды»), Аарона Соркина («Суд над чикагской семёркой») и Ли Айзека Чуна («Минари»).

В номинацию «лучший режиссерский дебют» попали Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Дариус Мардер («Звук металла»), Флориан Зеллер («Отец»), Рада Бланк («Моя сорокалетняя версия») и Фернандо Фриас-де ла Парра («Я больше не здесь»).

Номинанты на «Оскар» 2021 станут известны 15 марта. Сама церемония, на которой будут объявлены победители, пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.