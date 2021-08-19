Анастасия Лях .19 августа, 2021 9

На фото: Энтони Маки в сериале "Сокол и Зимний солдат"

Как пишет Deadline, студия Marvel запускает в разработку полнометражный проект под рабочим названием «Капитан Америка 4» («Первый мститель 4»).

Напомним, про Кэпа вышли три сольных фильма, в которых под лейблом главного и первого американского защитника выступал Стив Роджерс. Персонаж также появился в четырех частях франшизы «Мстители». И везде роль исполнял Крис Эванс. Однако в финале фильма «Мстители: Финал» Роджерс выбрал альтернативный путь и ушел на заслуженный покой, передав щит Соколу (Энтони Маки).

В сериале «Сокол и Зимний солдат» рассказывалось о том, как Сэм (Сокол) сперва отказался от щита, посчитав его слишком тяжелой ношей. Но затем передумал и вернул. И по сути, стал для Америки новым Кэпом.

Именно Энтони Маки и сыграет главную роль в четвертом «Первом мстителе», который станет одновременно продолжением и перезапуском сольной франшизы. Актер уже заключил с Marvel соответствующий контракт.

Сценарий напишет Малкольм Спэллман, работавший над сериалом «Сокол и Зимний солдат». Сроки производства пока что не уточняются.