Анастасия Лях .18 ноября, 2020 6

Издание Deadline выяснило, кого из постановщиков студия Paramount готова посадить в режиссерское кресло новой части «Трансформеров» вместо ветерана франшизы Майкла Бэя.

Кандидатов несколько, но лидером списка является Стивен Кейпл младший, известный как режиссер второго «Крида». Если Кейпл подпишет контракт, то перенесет на экран сценарий, подготовленный Джоби Харольдом («Меч короля Артура» и будущий «Флэш»), и перезапустит франшизу, начатую Бэем в 2007 году.