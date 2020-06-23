Кто сыграет Бэтмена в фильме «Флэш»

Анастасия Лях .23 июня, 2020 12

Сольный проект про дисишного супергероя Барри Аллена (он же Флэш) в исполнении Эзры Миллера очень долго идет к зрителю, но все же идет. На днях в Сети появился слух о том, кто из актеров может надеть костюм Бэтмена в предстоящей картине.

Художник BossLogic выложил в Твиттер неофициальный постер к фильму «Флэш». На нем изображены Барри Аллен в лице Миллера и кое-кто бородатый в костюме человека-летучей мыши. Этот кое-кто — актер Джеффри Дин Морган.

Отметим, что ранее Морган не только снялся в дисишных «Хранителях» Зака Снайдера, но и сыграл у этого же постановщика в фильме «Бэтмен против Супермена». Актер появился во флэшбэках в образе Томаса Уэйна, отца Брюса Уэйна.

Стало быть, есть такая вероятность, что действие «Флэша» развернется в альтернативной вселенной, где за маской супергероя Бэтмена скрывается не Брюс, а его отец.

Напомним, релиз «Флэша», который не единожды откладывался, в настоящее время намечен на 2 июня 2022 года.